На выходных в Башкирии ожидается резкое потепление

По прогнозам синоптиков, сегодня, 19 сентября, существенных осадков на территории республики не предвидится. Ветер переменных направлений, слабый. Днем температура воздуха поднимется до +16, +21°С.

В субботу, 20 сентября, также без осадков. Южный ветер ночью слабый, днем усилится до умеренного. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9°С, а в течение дня потеплеет до +17, +22°С.