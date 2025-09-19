В Уфе автоледи осталась без машины за пьяное вождение

Демский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы, признанной виновной в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Фото №1 - В Уфе автоледи осталась без машины за пьяное вождение

Как сообщили в прокуратуре республики, в декабре прошлого года женщина, находясь под воздействием алкоголя и не имея водительских прав, управляла автомобилем «Renault Logan» и была остановлена сотрудниками ДПС. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Подсудимая полностью признала свою вину.

