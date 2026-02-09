За повторное вождение в пьяном виде жительнице Башкирии грозит уголовка

В ходе проверки выяснилось, что она и вовсе не имела права управления транспортным средством. Как установили правоохранители, еще в июне 2025 года решением суда ее лишили водительского удостоверения на 18 месяцев и оштрафовали на 45 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Штраф до сих пор не оплачен, а срок лишения прав не истек.