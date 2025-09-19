В Уфе у строящейся ливневки обвалился грунт

В Уфе вновь обвалился грунт. Подробности рассказал глава администрации Дёмского района.

Фото №1 - В Уфе у строящейся ливневки обвалился грунт

Инцидент произошёл у дома №20 по улице Кусимова. При строительстве насосной станции системы ливневой канализации произошёл выход грунтовых вод. Это привело к обвалу.

Ситуацию лично контролирует Иван Иванов. Он отметил, что для контроля состояния дома установлены специальные датчики — угрозы для здания нет. Сейчас здесь откачивают воду и заливают бетонное основание, чтобы не обрушался грунт. В дальнейшем подрядная организация приступит к устройству плиты основания емкости.

