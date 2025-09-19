Житель Башкирии скрыл конфискованный автомобиль от приставов

В Зилаирском районе возбуждено уголовное дело за незаконные действия с конфискованным имуществом.

По данным ГУФССП России по РБ, у водителя, неоднократно задержанного за пьяную езду, был арестован автомобиль «Hyundai Creta». Транспортное средство передали на ответственное хранение местному предпринимателю и поместили на спецстоянку. После решения суда о конфискации машины в пользу государства предприниматель сменил место хранения автомобиля и поменял госномера.

В день передачи «Hyundai» представителям Минобороны транспортного средства на стоянке не оказалось. Судебные приставы вместе с полицией нашли ее по месту проживания бизнесмена. Автомобилем пользовалась его супруга.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы.