Жителя Башкирии осудили за попытку поджога сельсовета и автомобиля

В Аургазинском районе вынесли приговор местному жителю, который пытался поджечь здание сельской администрации и пожарный автомобиль.

По данным прокуратуры республики, инцидент произошел в мае 2025 года. Ночью мужчина из хулиганских побуждений подошел к зданию администрации Кебячевского сельсовета. Там же располагались помещения двух организаций и сельского дома культуры. Он разбил окно, проник внутрь и поджег шторы и мягкую мебель.

После этого злоумышленник не остановился и повредил огнем салон неэксплуатируемого пожарного автомобиля, стоявшего рядом со зданием.

Пожар предотвратили местные жители. Они задержали поджигателя и потушили возгорание.