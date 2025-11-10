Житель Башкирии лишился автомобиля за повторное нетрезвое вождение

Стерлибашевский межрайонный суд вынес обвинительный приговор в отношении 58-летнего местного жителя, который сел за руль нетрезвым, уже имея административное наказание за аналогичное нарушение.
Согласно информации прокуратуры республики, инцидент произошел в июле текущего года. Мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишенный на тот момент водительских прав, управлял автомобилем «Nissan X-Trail».
Сотрудники ГАИ остановили транспортное средство во время движения. Последующее медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения водителя.
В качестве наказания суд назначил виновному штраф в 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на два года. Кроме того, автомобиль нарушителя был конфискован в доход государства.