Педагог из Уфы отмечает 95-летие

В Уфе уважаемый педагог отпраздновала свое 95-летие. Марфуга Галина – ветеран труда и отличник образования Республики Башкортостан. Почти полжизни она посвятила преподаванию в школе. Как сохранить столько энергии и оставаться преданной профессии – в нашем сюжете.

Марфуга Кинзягалеевна выросла в музыкальной семье. Ее отец играл на скрипке, а сестра увлекалась пением. Даже с возрастом руки помнят, как брать аккорды на баяне. Несмотря на любовь к музыке, Марфуга Кинзягалеевна поступила на филологический факультет Башкирского государственного университета и исполнила свою детскую мечту – стала педагогом.

Больше 40 лет Марфуга Кинзягалеевна проработала учителем русского языка и литературы. В 25-й школе она запомнилась как ответственный и всеми уважаемый педагог. Даже после выхода на пенсию про нее не забывают и навещают по праздникам.