В Уфе проходит форум воспитателей детских садов

Его участниками стали более 300 человек из регионов Приволжского федерального округа. Эксперты и ученые делятся своим опытом внедрения инновационных разработок, чтобы в процессе воспитания участвовали не только работники дошкольных учреждений, но и мамы и папы.
Также расскажут о мерах поддержки семьи, способах просвещения. Затронут и вопросы формирования здорового образа жизни подрастающего поколения, психологической подготовки, формирования духовно-нравственных качеств.
Педагоги из разных дошкольных учреждений Башкортостана делятся с коллегами своими разработками. Это различные игры, программы, изделия выполненные воспитателями, детьми и их родителями.