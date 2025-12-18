В Уфе проходит форум Всероссийского общества слепых

В Уфе обсудили вопросы и проблемы, волнующие незрячих людей. Рабочей площадкой для этого стал социально-реабилитационный форум Всероссийского общества слепых. Отделению в Башкортостане в этом году исполнилось 100 лет. В республике живут почти 7,5 тыс. незрячих людей.
На форуме представлено несколько тематических площадок. Так, круглый стол проходит для учителей общеобразовательных школ, где обучаются инвалиды по зрению. Незрячие жители республики занимаются спортом, а некоторые и трудоустраиваются.
Инвалиды по зрению стараются вести и общественную работу. В Уфе уже много лет существует клуб владельцев собак-помощников «Актырнак». Четвероногих поводырей в республике более 30. Они буквально меняют жизни своих хозяев.