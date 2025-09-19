В Башкирии подросток устроил погоню с полицией

В Туймазах 16-летний водитель попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Инцидент произошел на улице Салавата Юлаева.

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, инспекторы ДПС заметили юного водителя за рулем «ВАЗ-2114» и попытались его остановить. Однако молодой человек проигнорировал их требования и начал уходить от преследования. После непродолжительной погони в микрорайоне «Чулпан» он бросил автомобиль и попытался сбежать, но был задержан.

Со слов первокурсника местного колледжа, он приобрёл «ВАЗ», снятый с учёта, на свои накопления и ездил по городу на подложных госномерах.

В отношении него составили пять административных протоколов, включая управление авто без водительских прав, выезд на встречную полосу в запрещённом месте и неподчинение требованиям об остановке. Кроме того, мать также привлечена к административной ответственности. Автомобиль помещен на штрафстоянку.