В Башкирии пьяный 16-летний лихач устроил погоню с ДПС

На 1 км автодороги Мраково – Исянгулово Кугарчинского района экипаж ДПС заметил «ВАЗ-2110», водитель которого не выполнил законное требование об остановке и продолжил движение. В ходе преследования машину задержали в селе Мраково.

За рулем оказался 16-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования в присутствии законных представителей он отказался.

В отношении подростка составлены административные материалы за отказ от медосвидетельствования, неповиновение полиции, выезд на встречную полосу и проезд на запрещающий сигнал светофора. Родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Автомобиль отправили на спецстоянку.