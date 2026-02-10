В Башкирии подростки устроили опасную съемку на дороге

В Нефтекамске двое подростков попали в поле зрения полиции после того, как устроили опасную съемку на проезжей части для соцсетей.

Как сообщили в ГАИ, в сети было обнаружено видео, на котором 17-летний водитель, управляя автомобилем, отпустил руль, выбрался через окно и попытался перелезть по крыше на пассажирское сиденье. Попытка закончилась падением юноши на проезжую часть.

В ходе разбирательства выяснилось, что подростки планировали создать «вирусный» контент. Для этого 17-летний студент без спроса взял ключи от машины своей матери. Его 18-летний приятель во всем сознался, в то время как сам водитель сначала пытался убедить полицейских, что шокирующее видео — работа нейросети.

К счастью, упавший подросток не получил серьезных травм. В отношении обоих составлены административные протоколы. Автомобиль помещен на спецстоянку, а вопрос о привлечении к ответственности родителей несовершеннолетнего водителя находится на рассмотрении.