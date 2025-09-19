В Уфе прошло торжественное закрытие фестиваля «Вернуть детство»

В Уфе прошло торжественное закрытие окружного фестиваля «Вернуть детство». Это мероприятие, организованное для воспитанников детских домов из регионов ПФО. В течение трёх дней ребята проявляли себя в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах. Проходили различные мастер-классы, посещали колледжи и университеты республики для выбора будущих профессий. Знакомились с Уфой. На церемонии закрытия с напутственными словами к участникам фестиваля обратился глава Башкортостана Радий Хабиров.