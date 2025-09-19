Сегодня в Уфе прошёл Всероссийский форум воспитателей детских садов. Его участниками стали более 300 человек из регионов Приволжского федерального округа. Педагоги и эксперты делятся опытом взаимодействия с детьми, используя современные интерактивные приложения, а также делать всё, чтобы родители активнее включались в воспитательный процесс.
А ещё есть игры, где с помощью карточек можно познакомиться с героями «Урал-батыра». Кубики с природными достопримечательностями, но и самое главное — маршрут путешествий по местам эпоса. Проект «Виртуальная планета» разработали уфимские педагоги. Его участниками стали более восьмисот детей и родителей, которые объездили различные уголки Башкортостана.
Педагоги на какое-то время сменили привычные дошкольные учреждения на площадку всероссийского форума, где делятся своими разработками. Их применяют для формирования любознательности. Это игровые платформы, программы, куклы, роботы и различные изделия.
Музеи в чемоданах представили работники пятого детского сада из Октябрьского. Здесь можно познакомиться с бытом разных народов республики. Родители вместе с детьми и воспитателями создавали детали интерьера из подручных материалов — картона и палочек для мороженого. Процесс изготовления длился от одного до двух месяцев.
Основная тема съезда — это вопрос просвещения родителей. Эксперты подчеркивают, современные мамы и папы должны понимать, как правильно воспитывать детей, развивать их и направлять в нужное русло.
Представители частных детских садов предлагают свою методику взаимодействия родителей с детьми. К примеру, приучить ребёнка к чтению.
Воспитатели в дошкольных учреждениях региона уделяют внимание и другим направлениям.
Эксперты отмечают, универсального рецепта в вопросе просвещения современных мам и пап не существует. Все люди разные, и к каждому человеку требуется свой подход.
Поэтому опытные педагоги советуют коллегам переходить от практики простого информирования родителей к тому, чтобы давать им дополнительные рекомендации по воспитанию. Если, конечно, отцы и матери заинтересованы в этом.