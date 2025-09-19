В Уфе прошёл Всероссийский форум воспитателей

Сегодня в Уфе прошёл Всероссийский форум воспитателей детских садов. Его участниками стали более 300 человек из регионов Приволжского федерального округа. Педагоги и эксперты делятся опытом взаимодействия с детьми, используя современные интерактивные приложения, а также делать всё, чтобы родители активнее включались в воспитательный процесс.

А ещё есть игры, где с помощью карточек можно познакомиться с героями «Урал-батыра». Кубики с природными достопримечательностями, но и самое главное — маршрут путешествий по местам эпоса. Проект «Виртуальная планета» разработали уфимские педагоги. Его участниками стали более восьмисот детей и родителей, которые объездили различные уголки Башкортостана.

Выставляют координаты, все эти маршруты публикуются в группе Вконтакте, публикуются в телеграме, на сайте. И другие родители, глядя на них, на видеоряд поездок, фотографии поездок, могут совершить точно так же путешествия.

Светлана Титова, старший воспитатель детского сада №277 г. Уфы, старший преподаватель БГМУ им. М. Акмуллы

Педагоги на какое-то время сменили привычные дошкольные учреждения на площадку всероссийского форума, где делятся своими разработками. Их применяют для формирования любознательности. Это игровые платформы, программы, куклы, роботы и различные изделия.

Музеи в чемоданах представили работники пятого детского сада из Октябрьского. Здесь можно познакомиться с бытом разных народов республики. Родители вместе с детьми и воспитателями создавали детали интерьера из подручных материалов — картона и палочек для мороженого. Процесс изготовления длился от одного до двух месяцев.

Основная тема съезда — это вопрос просвещения родителей. Эксперты подчеркивают, современные мамы и папы должны понимать, как правильно воспитывать детей, развивать их и направлять в нужное русло.

Родители у нас стали намного заинтересованнее в вопросе развития и воспитания детей. И будем говорить о работе с родителем, донесения корректной информации, где и как её получить. В вопросах развития и воспитания детей становится актуальным сохранение духовно-нравственных ценностей семьи, малой Родины.

Наталья Костюк, заместитель директора Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Министерства просвещения России

Представители частных детских садов предлагают свою методику взаимодействия родителей с детьми. К примеру, приучить ребёнка к чтению.

Родители утром, чтобы было мягкое расставание, мягкий ритуал расставания ребенка и родителя через книгу, открыли библиотеку. Ребёнок вместе с родителями открывает книгу, вслух читает несколько строчек, ставит закладочку, где остановили, прощаются и договариваются, что завтра здесь также с утра они продолжат чтение любимой книги.

Регина Мигранова, директор сети частных детских садов в г. Уфе

Воспитатели в дошкольных учреждениях региона уделяют внимание и другим направлениям.

Фото №1 - В Уфе прошёл Всероссийский форум воспитателей

Мы оставляем для себя задачу стопроцентное обеспечение доступности дошкольного образования. Выявление талантов с самого раннего возраста, теперь мы еще говорим о ранней профориентации, знакомство с профессиями с самого детского сада.

Светлана Антипина, заместитель министра просвещения Республики Башкортостан

Эксперты отмечают, универсального рецепта в вопросе просвещения современных мам и пап не существует. Все люди разные, и к каждому человеку требуется свой подход.

В разных форматах, почему? Потому что здесь нет никакой чёткой матрицы действий, чёткого алгоритма действий, но тем не менее именно вот этот интерактив, когда родитель проживает совместно с ребенком те или иные форматы, даёт наибольший результат.

Сергей Фадеев, ведущий научный сотрудник Института развития образования Пермского края

Поэтому опытные педагоги советуют коллегам переходить от практики простого информирования родителей к тому, чтобы давать им дополнительные рекомендации по воспитанию. Если, конечно, отцы и матери заинтересованы в этом.

