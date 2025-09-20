В Уфе женщина дважды спасла жизни пассажиров самолета

Счет на секунды. В Уфе женщина дважды спасла жизни пассажиров самолета. Она оказывала первую медицинскую помощь до прибытия борта на место. Корреспондент БСТ познакомилась с врачом и выслушала историю из первых уст.

Семья Габдуллиных вернулась из отпуска, который запомнится им надолго. Во время полета одному из пассажиров самолета стало плохо. По счастливой случайности этим же бортом летели Эльвера с мужем и дочерью. Врач, не раздумывая, принялась оказывать первую медицинскую помощь. Она смогла нормализовать давление и успокоить женщину, забывшую принять лекарства. До посадки самолета Эльвера контролировала ее состояние и не оставляла одну.

Я оказалась в то время, когда нужна была. Чувствую, что моя миссия как-то реализовывается, что не просто так отучилась на врача, не просто так остаюсь в профессии, и радость, наверное, что всё сложилось наилучшим образом. Эльвера Габдуллина

Для Эльверы спасать жизнь в небе не впервые. Три года назад во время полета мужчине на борту понадобилась помощь. У него случилась паническая атака. Врач помогла прийти в себя и долететь до пункта назначения. Уже после мужчина поблагодарил своего спасителя приятным подарком.

Она наверняка спасла не одну жизнь, в том числе и наших сотрудников, и наших гостей. Она действительно очень добрый, доброжелательный человек. Нурия Халилова, коллега Эльверы Габдуллиной

Около 8 лет Эльвера работает акушером-гинекологом. Профессии отдается полностью: помимо работы в клинике, проводит различные тренинги и рассказывает об особенностях женского здоровья.