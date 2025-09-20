Счет на секунды. В Уфе женщина дважды спасла жизни пассажиров самолета. Она оказывала первую медицинскую помощь до прибытия борта на место. Корреспондент БСТ познакомилась с врачом и выслушала историю из первых уст.
Семья Габдуллиных вернулась из отпуска, который запомнится им надолго. Во время полета одному из пассажиров самолета стало плохо. По счастливой случайности этим же бортом летели Эльвера с мужем и дочерью. Врач, не раздумывая, принялась оказывать первую медицинскую помощь. Она смогла нормализовать давление и успокоить женщину, забывшую принять лекарства. До посадки самолета Эльвера контролировала ее состояние и не оставляла одну.
Для Эльверы спасать жизнь в небе не впервые. Три года назад во время полета мужчине на борту понадобилась помощь. У него случилась паническая атака. Врач помогла прийти в себя и долететь до пункта назначения. Уже после мужчина поблагодарил своего спасителя приятным подарком.
Около 8 лет Эльвера работает акушером-гинекологом. Профессии отдается полностью: помимо работы в клинике, проводит различные тренинги и рассказывает об особенностях женского здоровья.
Случаи, когда пассажирам требуется неотложная медицинская помощь прямо в самолёте, не редкость. Так, в середине сентября министр здравоохранения России спас пассажира воздушного судна от гипертонического криза. Михаил Мурашко час стабилизировал мужчину в предынфарктном состоянии. Интернет облетели кадры, на которых запечатлен фрагмент этого процесса. Врачи остаются врачами даже на высоте 10 000 метров над землёй.