В Уфе прошел фестиваль «Золотая карусель»

В уфимском Сипайлово прошел народный благотворительный фестиваль «Золотая карусель», посвященный сбору урожая. Мероприятие сопровождалось концертом с живой музыкой, состязаниями, творческими мастер-классами и развлечениями для самых маленьких жителей и гостей столицы. Также в рамках фестиваля состоялась ярмарка, где все желающие могли приобрести гастрономические угощения, сладости и соленья. Как отметили организаторы, средства, вырученные с продаж, пойдут на нужды СВО.

Полакомиться башкирскими национальными угощениями с травяным чаем, да еще и под задушевную музыку, в этот день мог каждый посетитель парка «Кашкадан». Лидия Магадеева приехала сюда из Челябинской области. На фестивале «Золотая карусель» она представляет этнопарк «Аманат».

Кроме гастрономических угощений на празднике осени можно было насладиться разнообразной домашней выпечкой, а также приобрести овощи, фрукты и даже консервированные продукты. Столь богатый выбор для посетителей ярмарки представил детский сад № 268. Осенняя ярмарка состоялась в рамках фестиваля «Золотая карусель». Праздник посвятили сбору урожая.

Это уже второе благотворительное мероприятие в 2025-ом году, организованное администрацией Октябрьского района Уфы. И главная его цель — помочь бойцам СВО. В прошлый раз ярмарка проходила весной, и на собранные средства были приобретены квадрокоптеры, мотоциклы, внедорожная техника и многое другое.

Светлана Исмагилова — участница добровольческой организации «Масксети Щит Уфа». Поддерживать защитников Отечества, говорит женщина, важно и словом, и делом. Ведь если бойцы спецоперации приближают победу, стоя на передовой, то наша задача — всячески помогать им в тылу. Так Светлана и другие волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, а недавно стали мастерить еще и браслеты выживания.