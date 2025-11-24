В Уфе прошел фестиваль адаптивных видов спорта «Яугир»

Наши бойцы возвращаются с линии фронта, и многие из них с увечьем. Нужно помочь адаптироваться и найти свое место в жизни, и этот фестиваль способствует качественной адаптации наших бойцов.

Альфия Когогина, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству