В Уфе прошел фестиваль адаптивных видов спорта «Яугир»

Около ста ветеранов спецоперации из Башкортостана приняли в нём участие. Поддержал спортсменов рекордсмен мира, ветеран СВО из Тулы, мастер силового экстрима Евгений Иванов. Участники мероприятия могли проверить силы и навыки в десяти видах программы соревнований.

До увлечения силовым экстримом Евгений Иванов занимался пауэрлифтингом, а потому, даже приехав в Уфу в качестве почётного гостя, не удержался и тоже решил поучаствовать в состязаниях. В марте этого года он получил ранение во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

Он потерял обе ноги, но продолжил заниматься силовым экстримом и уже успел установить два мировых рекорда. А в начале ноября Евгений Иванов протащил яхту весом 50 тонн руками на московском причале.

Записался на жим лёжа, на гиревой спорт, стрельбу и метание ножей. Просто стоит мне увидеть афишу, несмотря на ранение, я хочу участвовать и показать своим примером, что ничего не поменялось и жизнь продолжается.

Евгений Иванов, ветеран СВО, представитель Федерации силового экстрима России

Соревнования проходили по 10 видам спорта на разных площадках, разбитых по зонам. В стрелковую зону вошли такие дисциплины, как дартс, метание ножа, пулевая стрельба и стрельба из лука. Силовые виды спорта были представлены пауэрлифтингом, мас-рестлингом и армспортом. В игровой зоне состязались в волейболе сидя и в настольном теннисе.

Мероприятие проходит в рамках реализации грантов Министерства спорта Башкортостана, огромное спасибо Руслану Тагировичу Хабибову, и также нам помогает Фонд «Защитники Отечества».

Денис Вагапов, президент Федерации силового экстрима Республики Башкортостан

Наши бойцы возвращаются с линии фронта, и многие из них с увечьем. Нужно помочь адаптироваться и найти свое место в жизни, и этот фестиваль способствует качественной адаптации наших бойцов.

Альфия Когогина, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству

В фестивале приняли участие около ста ветеранов спецоперации. Многие из них уже определились с видом спорта и имеют опыт выступления на разных соревнованиях, таких как «Кубок Защитников Отечества» или первенство страны. Но были и те, кто пришел на турнир впервые.

В планах организаторов сделать этот турнир традиционным, чтобы привлечь к занятиям спортом как можно больше ветеранов спецоперации.

