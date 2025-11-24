В Уфе прошел фестиваль адаптивных видов спорта «Яугир»

Около ста ветеранов спецоперации из Башкортостана приняли в нём участие. Поддержал спортсменов рекордсмен мира, ветеран СВО из Тулы, мастер силового экстрима Евгений Иванов. Участники мероприятия могли проверить силы и навыки в десяти видах программы соревнований.
До увлечения силовым экстримом Евгений Иванов занимался пауэрлифтингом, а потому, даже приехав в Уфу в качестве почётного гостя, не удержался и тоже решил поучаствовать в состязаниях. В марте этого года он получил ранение во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.
Он потерял обе ноги, но продолжил заниматься силовым экстримом и уже успел установить два мировых рекорда. А в начале ноября Евгений Иванов протащил яхту весом 50 тонн руками на московском причале.
Соревнования проходили по 10 видам спорта на разных площадках, разбитых по зонам. В стрелковую зону вошли такие дисциплины, как дартс, метание ножа, пулевая стрельба и стрельба из лука. Силовые виды спорта были представлены пауэрлифтингом, мас-рестлингом и армспортом. В игровой зоне состязались в волейболе сидя и в настольном теннисе.
В фестивале приняли участие около ста ветеранов спецоперации. Многие из них уже определились с видом спорта и имеют опыт выступления на разных соревнованиях, таких как «Кубок Защитников Отечества» или первенство страны. Но были и те, кто пришел на турнир впервые.
В планах организаторов сделать этот турнир традиционным, чтобы привлечь к занятиям спортом как можно больше ветеранов спецоперации.