В Уфе жители своими силами преобразили двор

В микрорайоне Шакша фасады здания и забор теперь украшают картины. И это — дело рук местных жителей. Устали от серости, признаются они, решили взять ситуацию в свои руки.

«Детство, жизнь, мир и добро — мне кажется, это всё самое такое актуальное». И всё это отражено в её картинах, где холстом стали серые, неприглядные бетонные плиты. Розалия долгие годы работала художником, расписывая сувенирные шкатулки. Теперь же её картины видны из сотен окон.

Белые голуби как знак мира. А рядом девочка, бережно ухаживающая за ростком. Через свои работы Розалия хочет донести главные ценности для маленьких, но таких важных зрителей. Каждый день вокруг собирается группа поддержки.

А началось всё как раз с детских воспоминаний. Динара, старшая по дому, будучи ребёнком, запомнила, как однажды преобразили фасад их многоэтажки. И решила: а почему бы не повторить? Начала искать художника, так познакомилась с Розалией.

Так, первым делом преобразился фасад зданий. Здесь и национальные сюжеты, и виды природы Башкортостана. Серые панельки заиграли новыми красками. Динара старается следить и за флорой, засаживая палисадник цветами. Но из окон этих картин не увидишь.

Поэтому было принято решение: в этом году поработать над видом из окна. Розалия эту работу посвятила своей маме. Работа еще не завершена, а цель уже достигнута. Местные жители также поддержали преображение двора рублём. И это, говорят, одно из лучших вложений.