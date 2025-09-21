Власти Башкирии будут усиливать антитеррористическую защиту

На неделе Башкортостан вновь подвергся атаке беспилотников. Это уже второй налет БПЛА после прошлой субботы. Тогда киевский режим ставил целью завод «Башнефть» под Уфой, в минувший четверг – предприятие «Газпром нефтехим Салават». Оба раза попытки террористов провалились.
На местах сработала активная и пассивная защиты, беспилотники сбили. На место выезжал Глава Башкортостана. На заседании оперативного штаба в Салавате Радий Хабиров отметил эффективную защиту и отражение атаки службой охраны предприятия и представителями Минобороны страны. К счастью, никто не пострадал, промышленный объект продолжает работать в штатном режиме, технологические процессы нарушены не были.
В результате ЧП превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, это подтвердили сотрудники Минэкологии. Защиту промышленных объектов республики от диверсионно-террористических актов обсуждали и на заседании антитеррористической комиссии. В оперштабе под руководством Радия Хабирова участие приняли руководители силовых структур, министерств и ведомств.
Глава региона отметил эффективность уже созданной комбинированной системы обороны от нападений БПЛА. Но необходимы и дополнительные меры. Одной из таких стал новый указ о запрете на публикацию и распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации о применении и последствиях применения в республике беспилотных летательных аппаратов. Не разрешается любая публикация фото и видео. Полиция, к слову, уже задержала двух человек, которые разместили в сети кадры атаки БПЛА в Салавате. В отношении нарушителей были возбуждены административные дела.