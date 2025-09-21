Власти Башкирии будут усиливать антитеррористическую защиту

На неделе Башкортостан вновь подвергся атаке беспилотников. Это уже второй налет БПЛА после прошлой субботы. Тогда киевский режим ставил целью завод «Башнефть» под Уфой, в минувший четверг – предприятие «Газпром нефтехим Салават». Оба раза попытки террористов провалились.

На местах сработала активная и пассивная защиты, беспилотники сбили. На место выезжал Глава Башкортостана. На заседании оперативного штаба в Салавате Радий Хабиров отметил эффективную защиту и отражение атаки службой охраны предприятия и представителями Минобороны страны. К счастью, никто не пострадал, промышленный объект продолжает работать в штатном режиме, технологические процессы нарушены не были.

Всё это время мы выстраивали пассивную и активную системы защиты наших предприятий. Сегодня сработали обе – сбиты два беспилотника. Мы поблагодарили ребят из Министерства обороны и охраны «Башнефти», которые открывали огонь. Понимаем, что желание атаковать у врага будет и дальше. Поэтому будем усиливать антитеррористическую защиту. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В результате ЧП превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, это подтвердили сотрудники Минэкологии. Защиту промышленных объектов республики от диверсионно-террористических актов обсуждали и на заседании антитеррористической комиссии. В оперштабе под руководством Радия Хабирова участие приняли руководители силовых структур, министерств и ведомств.