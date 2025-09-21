В Уфе простились с Героем России Ильдаром Суфияровым

Одно из самых заметных событий недели – похороны Героя России Ильдара Суфиярова. Его тело получилось вернуть на родину лишь спустя полтора года. Напомним, что офицер, будучи в окружении, подорвал себя гранатой и унес на тот свет трех неонацистов. Провожали Ильдара Суфиярова в последний путь уже, как и положено, со всеми воинскими почестями. Похороны прошли на государственном уровне. На церемонии присутствовал глава республики, а также семья, коллеги и сослуживцы, которые буквально жили с офицером в одном блиндаже. О том, каким Герой России был не только на фронте, но и в обычной жизни, – в нашем сюжете.

На всех фотографиях, будь то дома, или на передовой, Ильдар Суфияров с улыбкой на лице. Он умел быть жизнерадостным даже в самых тяжелых условиях, заряжая других, вспоминают сослуживцы. Именно поэтому на прощании пришло так много людей, которые считали своим долгом проводить его в последний путь. Слова скорби выразил и глава региона.

В республике нет никого, кто бы не знал о мужественном подвиге Ильдара Филоретовича. Мы должны были выполнить свой долг – вернуть его домой. Благодарю всех, кто помог это сделать. Ильдар Суфияров ушёл добровольцем на СВО в 54 года. Он не был профессиональным военным, но был настоящим воином. Всегда будем помнить о нём, увековечим его память. Обязательно окажем помощь родным и близким – как и всем ветеранам СВО, семьям погибших бойцов. Вечная слава всем нашим героям! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Путь домой занял почти полтора года. Сослуживцы рассказали, что первоначально Ильдара Суфиярова представляли к ордену Мужества. Увидев на листе боевой славы описание подвига, командование полка решило пересмотреть прошение к Минобороны. Большую поддержку в этом вопросе оказал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он же попросил военных по мере возможности найти и привезти домой тело погибшего офицера.

А ведь Ильдар Суфияров даже не был профессиональным военным. Почти 30 лет проработал на нефтеперерабатывающем заводе. На СВО пошел в 2023-м году добровольцем. На тот момент ему было 54 года. Изначально попал в реактивную батарею. Руслан Латыпов, который жил с будущим героем в одном блиндаже, вспоминает: старший лейтенант Суфияров всегда серьезно подходил к выполнению любого задания.

В мотострелковый батальон имени Даяна Мурзина Ильдар Суфияров перевелся буквально за месяц до трагической гибели, рассказывает близкий друг Александр Куйдин. Он был знаком с Героем России более 30 лет. И по воле случая они пошли служить на СВО, не договариваясь друг с другом, оказавшись в итоге в одном подразделении.

У Ильдара Суфиярова остались мать, жена и двое детей. Дочь еще учится в школе, а вот старший сын – студент. Вспоминает: отец с детства готовил его стать главой семьи.

После гибели военнослужащего на территории предприятия, где он когда-то работал, открыли его бюст. В уфимской школе №56, где он учился, установили парту Героя. Имя увековечили на стеле в парке Победы, а уфимский Горсовет принял решение присвоить имя бойца одной из улиц столицы. После прощания гроб с телом Ильдара Суфиярова на лафете провезли по центральной части города. В едином строю прошли все те, кто не смог остаться равнодушным к подвигу солдата, в том числе и глава республики.