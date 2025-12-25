Президент России Владимир Путин присвоил Ильдару Абдразакову звание народного артиста России. Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля.
Год назад Ильдар Амирович был назначен художественным руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета, а в этом вошел в состав Совета по культуре при Президенте страны. Но к своей малой родине он испытывает особые чувства.
Также глава государства отметил высокими наградами народного артиста Башкортостана – пианиста Дениса Мацуева и других выдающихся деятелей культуры.