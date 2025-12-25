Владимир Путин присвоил Ильдару Абдразакову звание народного артиста России

Для меня большая честь сегодня быть в этом зале и получить звание народного артиста России. К сожалению, до этого дня не дожили мои родители, но я уверен, что они счастливы, они там всё видят, они гордятся мною, моим братом, нашей семьей. Отец мой всегда говорил: «Где бы ты ни был, где бы ты ни работал, где бы ты ни пел, знай, что твоя Родина – это Россия, ты из Башкирии.

Ильдар Абдразаков, народный артист России