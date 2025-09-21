В Башкирии может появиться Единый центр поддержки ветеранов СВО

До 1 октября в регионе разработают единый регламент для подачи ходатайства о награждении медалью и орденом генерала Шаймуратова ветеранов СВО. Такое поручение Радий Хабиров дал на заседании Ассоциации ветеранов спецоперации в Башкортостане. Глава Башкортостана также заявил о необходимости более эффективного взаимодействия муниципальных представителей Ассоциации с руководством районов и городов.
По словам руководителя региона, в числе ключевых задач – увековечение памяти погибших, забота о ветеранах с инвалидностью, адаптация военнослужащих к мирной жизни и их трудоустройство, а также патриотическое воспитание молодёжи.
В объединении состоит более тысячи военнослужащих. Как рассказали в ассоциации, в планах создать в каждом муниципалитете Единый центр поддержки, где можно будет получить всю необходимую моральную, юридическую, психологическую помощь.