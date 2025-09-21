В Уфе прошел турнир по самбо и дзюдо «Патриоты Отечества»

Праздник силы, мужества и мастерства. В Уфе прошел республиканский турнир по самбо и дзюдо «Патриоты Отечества». Соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выступали спортсмены в разных возрастных категориях: не старше 11, 12 и 14 лет. Ребят ждали предварительные поединки, схватки за бронзовые награды, финалы и мастер-класс с именитыми спортсменами.

Участникам соревнований уже не терпится начать поединок. Турнир во Дворце борьбы объединил сразу два вида единоборств на одной площадке. Этих слов на торжественной церемонии открытия ждали около 500 самбистов и дзюдоистов.

Один из самых непростых поединков в спортивной карьере Айзы Насыровой. За плечами юной дзюдоистки десятки побед, но именно этот финал станет для нее особенным. Победу во встрече с представительницей Уфимского района Айзе удалось одержать лишь на последней секунде схватки.

Выступали спортсмены рядом друг с другом. На коврах и татами. Сначала прошли предварительные встречи. У самбистов выступали около 200 атлетов из Уфы, Уфимского, Чишминского, Мелеузовского районов, а также Стерлитамака, Ишимбая, Салавата, Кумертау, Учалов, Туймазов и Октябрьского.