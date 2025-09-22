В Уфе проходят занятия для молодых депутатов

В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошло первое занятие для молодых депутатов. В Башкортостане партия запустила Центр политических компетенций. В нем будет действовать образовательная программа для парламентариев до 35 лет, получивших мандаты по итогам проведенной выборной кампании в Единый день голосования 14 сентября.

Основной упор в обучении сделают на развитии навыков работы с избирателями, глубокий анализ проблем и выработку действенных решений для укрепления взаимопонимания между обществом и властью. Участники программы получили практические рекомендации и инструменты, которые помогут им выстроить работу у себя в муниципалитетах и выполнять наказы избирателей в рамках народной программы «Единой России».