В Башкирии пожар лишил многодетную семью крова

Сегодня утром, 22 сентября, в Белебее на улице Речной произошел пожар в доме многодетной семьи.
Как сообщили в главном управлении МЧС, женщина проснулась от громкого треска и увидела, что комната окутана дымом. Она разбудила своих детей, и через окно они смогли выбраться на улицу из горящего дома.
К счастью, никто не пострадал. Пожар был ликвидирован силами МЧС России. Многодетная семья временно будет жить у своих родственников.
Причины возгорания выясняет дознаватель. Одной из возможных причин пожара могло стать короткое замыкание.
Фото: МЧС по РБ.