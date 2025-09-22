В Башкирии пожар лишил многодетную семью крова

Сегодня утром, 22 сентября, в Белебее на улице Речной произошел пожар в доме многодетной семьи.

Как сообщили в главном управлении МЧС, женщина проснулась от громкого треска и увидела, что комната окутана дымом. Она разбудила своих детей, и через окно они смогли выбраться на улицу из горящего дома.