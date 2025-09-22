ГАИ Башкирии объявила об операции «Должник»

С 22 по 25 сентября на территории республики проводится профилактическое мероприятие «Должник». Его главная цель — выявление водителей, своевременно не оплативших административные штрафы за нарушение ПДД.

Как пояснил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, в случае выявления такого нарушителя в отношении водителя составляется административный протокол. Это может привести к судебному разбирательству, итогом которого станет либо новый, более крупный штраф, либо арест на срок до 15 суток.