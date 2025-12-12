В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за снега

Завтра, 13 декабря, на территории республики ожидаются сложные погодные условия. Об этом предупредил Госкомитет РБ по ЧС.

Согласно прогнозу, в течение дня временами будет идти снег. На дорогах прогнозируются снежный накат, гололедица, а на отдельных участках — снежные заносы.

Температура воздуха составит от -1 до -6°C, а ночью похолодает до -3, -8°C. В юго-восточных районах ночью столбики термометров опустятся до -9, -14°C. Ветер южный 8–13 м/с.