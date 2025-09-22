В Башкирии две женщины заблудились возле кладбища

Вчера экстренные службы Башкирии получили два сообщения о четырех потерявшихся людях на территории республики. Подробности рассказали в Госкомитете РБ по ЧС.

В Туймазинском районе две женщины заблудились в лесу неподалёку от кладбища в деревне Куюктамак. Им удалось самостоятельно выйти к людям.

В деревне Старобайрамгулово Учалинского района жительница Челябинска с ребенком на машине заблудилась по дороге на хребет Нурали и застряла в болотистой местности. Силами мастера леса автомобиль был отбуксирован, а женщина с ребенком благополучно выведены из леса.