В Уфе прошёл концерт, посвящённый матерям бойцов СВО

В Уфе состоялся второй
благотворительный концерт, посвящённый матерям, чьи сыновья служат на СВО. В
государственный концертный зал «Башкортостан» пригласили женщин-участниц
телевизионного проекта БСТ «Мама». Премьера программы состоялась в апреле
прошлого года.
На данный момент
отснято и показано в эфире около 100 выпусков проекта. Героини «Эсәй» («Мама») –
жительницы разных городов и районов Башкортостана, чьи сыновья выбрали путь
защитников Отечества и отправились в зону специальной военной операции.
Большой вклад в организацию мероприятия внесли и меценаты, которые подготовили подарки для матерей участников СВО. В частности, сотрудники производственной компании «Вицыан» изготовили и передали участницам проекта «Мама» ортопедические подушки для здорового и спокойного сна.
Концерт,
который организован телеканалом БСТ, нам очень понравился. Спонсоры приготовили
очень хорошие подарки. Мы от души благодарны всем. И будем ждать наших ребят с
победой.Роза Игизбаева, жительница Иглинского района
Мама
– это такое тёплое слово, которое в сердце у каждого бойца. Они всегда думают о
своих матерях. И для нас честь, что мы можем позаботиться об их мамах.Яна Цыганкова, сооснователь компании «Вициан»
Я
думаю, что для сыновей, которые сейчас защищают нашу Родину на СВО, для них
очень важно, чтобы их матери были здоровы. В моём понятии, что Родина-мать, что
мать любого бойца, любого солдата, любого мужчины – это для него самое дорогое.
Я уверен, что многие бойцы, которые защищают, они в первую очередь защищают
своих матерей.Андрей Алексеев, основатель компании «Плоды Урала»
В фойе ГКЗ была
организована фотовыставка портретов матерей со своими сыновьями. А кульминацией
вечера стал грандиозный концерт, в котором приняли участие заслуженные артисты
России, Башкортостана, и Татарстана. Среди них Назифа Кадырова, Лилия Букеева,
Идрис Газиев, Малика Разакова, Диана Ишниязова и другие. Красочности каждому
номеру придавало современное световое оборудование, бесплатно предоставленное
компаний «Технологии мероприятий».
Мне
эта тема очень важна, потому что у многих моих знакомых, друзей сыновья служат
во имя Отечества, во имя мира на земле. Мне кажется, эта тема всех касается, и
все переживают очень сильно за наших ребят. И мы горды, что наши ребята служат,
несут пользу Родине и защищают нас.Лилия Букеева, заслуженная артистка Республики Башкортостан
Когда
готовишь какое-то мероприятие, то живёшь этим событием. Ждешь его, готовишься.
Заполняешься каждый день какой-то идеей. А сейчас осталась только, наверное,
благодарность этим мамочкам, осталась маленькая грусть, что это мероприятие
прошло. Но хочу сказать: продолжение следует.Гаухар Батталова, автор проекта «Мама», главный редактор телеканала БСТ