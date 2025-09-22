В Уфе прошёл концерт, посвящённый матерям бойцов СВО

Мне эта тема очень важна, потому что у многих моих знакомых, друзей сыновья служат во имя Отечества, во имя мира на земле. Мне кажется, эта тема всех касается, и все переживают очень сильно за наших ребят. И мы горды, что наши ребята служат, несут пользу Родине и защищают нас.

Лилия Букеева, заслуженная артистка Республики Башкортостан