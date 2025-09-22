В Уфе прошёл концерт, посвящённый матерям бойцов СВО

В Уфе состоялся второй благотворительный концерт, посвящённый матерям, чьи сыновья служат на СВО. В государственный концертный зал «Башкортостан» пригласили женщин-участниц телевизионного проекта БСТ «Мама». Премьера программы состоялась в апреле прошлого года.

На данный момент отснято и показано в эфире около 100 выпусков проекта. Героини «Эсәй» («Мама») – жительницы разных городов и районов Башкортостана, чьи сыновья выбрали путь защитников Отечества и отправились в зону специальной военной операции.

Большой вклад в организацию мероприятия внесли и меценаты, которые подготовили подарки для матерей участников СВО. В частности, сотрудники производственной компании «Вицыан» изготовили и передали участницам проекта «Мама» ортопедические подушки для здорового и спокойного сна.

Концерт, который организован телеканалом БСТ, нам очень понравился. Спонсоры приготовили очень хорошие подарки. Мы от души благодарны всем. И будем ждать наших ребят с победой.

Роза Игизбаева, жительница Иглинского района

Мама – это такое тёплое слово, которое в сердце у каждого бойца. Они всегда думают о своих матерях. И для нас честь, что мы можем позаботиться об их мамах.

Яна Цыганкова, сооснователь компании «Вициан»

Я думаю, что для сыновей, которые сейчас защищают нашу Родину на СВО, для них очень важно, чтобы их матери были здоровы. В моём понятии, что Родина-мать, что мать любого бойца, любого солдата, любого мужчины – это для него самое дорогое. Я уверен, что многие бойцы, которые защищают, они в первую очередь защищают своих матерей.

Андрей Алексеев, основатель компании «Плоды Урала»
В фойе ГКЗ была организована фотовыставка портретов матерей со своими сыновьями. А кульминацией вечера стал грандиозный концерт, в котором приняли участие заслуженные артисты России, Башкортостана, и Татарстана. Среди них Назифа Кадырова, Лилия Букеева, Идрис Газиев, Малика Разакова, Диана Ишниязова и другие. Красочности каждому номеру придавало современное световое оборудование, бесплатно предоставленное компаний «Технологии мероприятий».

Мне эта тема очень важна, потому что у многих моих знакомых, друзей сыновья служат во имя Отечества, во имя мира на земле. Мне кажется, эта тема всех касается, и все переживают очень сильно за наших ребят. И мы горды, что наши ребята служат, несут пользу Родине и защищают нас.

Лилия Букеева, заслуженная артистка Республики Башкортостан

Когда готовишь какое-то мероприятие, то живёшь этим событием. Ждешь его, готовишься. Заполняешься каждый день какой-то идеей. А сейчас осталась только, наверное, благодарность этим мамочкам, осталась маленькая грусть, что это мероприятие прошло. Но хочу сказать: продолжение следует.

Гаухар Батталова, автор проекта «Мама», главный редактор телеканала БСТ
