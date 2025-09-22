В Уфе водитель «BMW» устроил массовое ДТП

Сегодня днем, 22 сентября, в Уфе произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, 44-летний водитель за рулем «BMW 750», следуя по улице Софьи Перовской в сторону улицы Сочинской, допустил столкновение с попутно двигавшимися автомобилями «Volkswagen Polo» и «Lada Kalina».

В результате аварии водитель «Volkswagen» с травмами доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.