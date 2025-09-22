В небе над Башкирией ожидается противостояние Нептуна и Солнца

23 сентября жители Башкирии смогут смогут стать свидетелями интересного астрономического явления — противостояния Нептуна и Солнца. Об этом сообщили в Уфимском городском планетарии.

Специалисты пояснили, что противостояние происходит, когда планета оказывается на одной линии с Землей и Солнцем, при этом Земля располагается между ними.

Время вблизи противостояния — самое благоприятное для наблюдения за планетой, поскольку Нептун будет виден в течение всей ночи: с вечера до рассвета. Она максимально приблизится к Земле, благодаря чему увеличится ее видимый размер и яркость.