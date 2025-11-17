Жители Башкирии увидят противостояние Урана и Солнца

Но даже в противостоянии Уран незначительно увеличивает свою яркость — до +5,6 звездной величины, и практически недоступен для наблюдения невооруженным глазом. Имея острое зрение, можно попытаться увидеть его в эти дни и невооруженным глазом, как очень слабую звездочку, но только на загородном и очень темном, ясном безлунном небе. В любительский телескоп Уран виден как крошечный бледно-голубой диск без каких-либо деталей.

пресс-служба Уфимского планетария