Жители Башкирии увидят противостояние Урана и Солнца

В пятницу, 21 ноября, жители Башкирии станут свидетелями редкого астрономического явления — противостояния Урана. Седьмая планета Солнечной системы окажется на одной линии с Землей и Солнцем, причем наша планета будет находиться посередине.

Фото №1 - Жители Башкирии увидят противостояние Урана и Солнца

Как сообщили в Уфимском планетарии, противостояние наступит в 17:17 по местному времени. В этот момент Уран максимально сблизится с Землей, что создаст наилучшие условия для его наблюдения. Планета будет видна на небе всю ночь.

Но даже в противостоянии Уран незначительно увеличивает свою яркость — до +5,6 звездной величины, и практически недоступен для наблюдения невооруженным глазом. Имея острое зрение, можно попытаться увидеть его в эти дни и невооруженным глазом, как очень слабую звездочку, но только на загородном и очень темном, ясном безлунном небе. В любительский телескоп Уран виден как крошечный бледно-голубой диск без каких-либо деталей.

пресс-служба Уфимского планетария

Наблюдать Уран можно будет с вечера 21 ноября до утра следующего дня. Восход планеты произойдет в 16:53, максимальная высота над горизонтом в 53 градуса будет достигнута в 01:00, а зайдет небесное тело в 09:12.

Фото: Уфимский городской планетарий, Vk

