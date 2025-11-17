Жители Башкирии увидят противостояние Урана и Солнца

В пятницу, 21 ноября, жители Башкирии станут свидетелями редкого астрономического явления — противостояния Урана. Седьмая планета Солнечной системы окажется на одной линии с Землей и Солнцем, причем наша планета будет находиться посередине.
Как сообщили в Уфимском планетарии, противостояние наступит в 17:17 по местному времени. В этот момент Уран максимально сблизится с Землей, что создаст наилучшие условия для его наблюдения. Планета будет видна на небе всю ночь.
Наблюдать Уран можно будет с вечера 21 ноября до утра следующего дня. Восход планеты произойдет в 16:53, максимальная высота над горизонтом в 53 градуса будет достигнута в 01:00, а зайдет небесное тело в 09:12.
Фото: Уфимский городской планетарий, Vk