Боец СВО из Башкирии поблагодарил земляков за гуманитарную помощь

С самого начала специальной военной операции командир отделения с позывным «Алмаз» из Белокатайского района выполняет боевые задачи на территории Украины. Недавно 26-летний боец побывал в очередном отпуске на малой Родине, сообщает издание «Новый Белокатай».

Сержант родом из села Верхний Искуш. После окончания местной школы он отучился на тракториста-машиниста в филиале Дуванского многопрофильного колледжа в селе Новобелокатай.

В 2018 году военнослужащий был призван на срочную службу и проходил ее в городе Ясный Оренбургской области. В 2020 году боец подписал трехлетний контракт и продолжил службу в Чебаркуле Челябинской области. 22 февраля 2022 года в ходе службы он попал на СВО.

На фронте «Алмаз» выполняет задачи по уничтожению дронов противника на Донецком направлении. Его служба отмечена государственными наградами: медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени и «Участнику специальной военной операции».

Как отметил боец, очень приятным и трогательным моментом на фронте становятся гуманитарные грузы и посылки от земляков.

По его словам, приходящая из родных мест помощь согревает в прямом и переносном смысле. Его подразделение выражает благодарность жителям района за оказываемую помощь.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).