В Башкирии аграрии продолжают сбор урожая

В этом году получше, чем в том году. В том году дожди были, в этом году получше зерно. У нас здесь в трех силосных банках третий класс получается, а вот здесь проросшее зерно хранится — третий класс, это очень хорошее. Вмещают они по три тысячи тонн, три силосных бочки уже полные, а четвертая больше половины.

Рафаэль Раев, аппаратчик зерносушильного комплекса