В Башкирии аграрии продолжают сбор урожая

Аграрии намолотили более трех миллионов тонн зерна. Работники хозяйств трудятся в непростых климатических условиях. Урожай сразу же привозят в зерносушильные комплексы на очистку.
Словно проходят через сито. Из завальной ямы по специальным трубам семена озимой пшеницы попадают в самое сердце завода. Ручного труда здесь нет — всё автоматизировано. Рабочие лишь регулируют процесс очистки зерна.
Далее привезенный с полей урожай отправляют на сушку. Причем сотрудники предприятия с помощью современного оборудования выясняют уровень влажности зерновых культур и устанавливают необходимую температуру хранения.
Урожай пшеницы и ячменя в этом году небывалый, признаются аграрии. Зерновые культуры с полей полностью убрали. Но работы на этом еще не завершены. Возможности таковы, что на комплексе способны очистить от грязи и фракции 4 тыс. тонн зерна в сутки. Всего же предприятие может вместить 25 тыс. тонн сельхозпродукции. По плану осталось заполнить ещё 5 тыс. семян. А излишки отправляют в Туймазинский район, на элеватор.
Пока аграрии собрали в Башкортостане более 3 млн тонн зерна. Почти 80% всех площадей уже убрано. В период жатвы дождливая погода то и дело постоянно корректирует планы тружеников села. Несмотря на прорастание сельхозкультур, собранной продукции будет достаточно, чтобы обеспечить потребности жителей региона, в том числе и продовольственную безопасность.