В Башкирии аграрии продолжают сбор урожая

Аграрии намолотили более трех миллионов тонн зерна. Работники хозяйств трудятся в непростых климатических условиях. Урожай сразу же привозят в зерносушильные комплексы на очистку.

Словно проходят через сито. Из завальной ямы по специальным трубам семена озимой пшеницы попадают в самое сердце завода. Ручного труда здесь нет — всё автоматизировано. Рабочие лишь регулируют процесс очистки зерна.

Пшеница, ячмень, горох, семечки. Вентилятор пыль очищает, тоже выкидывает то же самое.

Данис Рахматуллин, аппаратчик зерносушильного комплекса

Далее привезенный с полей урожай отправляют на сушку. Причем сотрудники предприятия с помощью современного оборудования выясняют уровень влажности зерновых культур и устанавливают необходимую температуру хранения.

В этом году получше, чем в том году. В том году дожди были, в этом году получше зерно. У нас здесь в трех силосных банках третий класс получается, а вот здесь проросшее зерно хранится — третий класс, это очень хорошее. Вмещают они по три тысячи тонн, три силосных бочки уже полные, а четвертая больше половины.

Рафаэль Раев, аппаратчик зерносушильного комплекса
Урожай пшеницы и ячменя в этом году небывалый, признаются аграрии. Зерновые культуры с полей полностью убрали. Но работы на этом еще не завершены. Возможности таковы, что на комплексе способны очистить от грязи и фракции 4 тыс. тонн зерна в сутки. Всего же предприятие может вместить 25 тыс. тонн сельхозпродукции. По плану осталось заполнить ещё 5 тыс. семян. А излишки отправляют в Туймазинский район, на элеватор.

Собрали 12 тысяч тонн озимой пшеницы, 20 тысяч тонн яровой пшеницы, 4,5 тысяч тонн ячменя. В настоящий момент идет уборка сахарной свёклы одновременно со сдачей в сахарный завод «Чишминский». Остается убрать 185 гектаров сои.

Земфир Садыков, главный агроном агропредприятия

Пока аграрии собрали в Башкортостане более 3 млн тонн зерна. Почти 80% всех площадей уже убрано. В период жатвы дождливая погода то и дело постоянно корректирует планы тружеников села. Несмотря на прорастание сельхозкультур, собранной продукции будет достаточно, чтобы обеспечить потребности жителей региона, в том числе и продовольственную безопасность.

