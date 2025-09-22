В Башкирии завершается прием заявок на программу «Серебряный старт»

В Башкортостане завершается прием заявок для участия в федеральной программе «Серебряный старт». Она направлена на развитие предпринимательства среди старшего поколения и включает в себя комплексную поддержку: это образовательные модули и грантовое финансирование бизнес-инициатив.

Любовь к шитью у нее от бабушки. С детства, слыша звук работающей швейной машины «Зингер», Винера Белова представляла, как будет создавать куклы для себя и других детей. Игрушки она производит уже почти четверть века. В последние годы упор делает на башкирские сувениры — больше 300 наименований. И в планах — расширяться.

С такой инициативой женщина решила принять участие в проекте «Серебряный старт» — Башкортостан стал одним из 25 пилотных регионов. Суть в том, что благодаря всесторонней государственной поддержке люди старшего возраста смогут применить свой профессиональный опыт и создать успешный бизнес.

Программа включает в себя курс по цифровой грамотности, обучение маркетингу, психологическую поддержку и определение сильных сторон от опытных наставников. Участникам разъяснят экономические и юридические аспекты, за каждым из них закрепят диджитал-волонтёра. Программу упростят и адаптируют под людей пенсионного возраста.

В приоритете будут те предприниматели, которые создали свой бизнес не раньше 2025 года, и участники, которые хотят реализоваться, уже имея идею. Так и уфимка Рима Шайдуллина уже четвертый год воплощает «Декаду старшего поколения».

Заезжающим в санатории и проходящим оздоровление людям организует обучение и общение — это развлекательная программа с мастер-классами и участием приглашенных спикеров. Участвуя в федеральном проекте с инициативой «Серебряная экономика», она обучит людей тому, как запустить свое дело и зарабатывать на хобби или услугах.

Участники смогут привлечь внимание инвесторов, заинтересованных в поддержке стартапов. По прогнозам, через 5 лет число россиян старше трудоспособного возраста увеличится почти на 2 млн человек. Сократится рабочая сила. Поэтому проект, направленный на деловую активность среди пожилого населения, особенно актуален.