Песня группы Ay Yola вошла в число «золотых песен» России

Песня Homay башкирской группы Ay Yola вошла в число «золотых песен» России и прозвучала в составе попурри на сцене закрытия «Интервидения-2025». Музыкальный конкурс был организован Международной организацией радиовещания и телевидения еще в советское время.

В 2025 году по указу президента России он возродился и прошел в Москве. В нём приняли участие представители порядка 20 стран мира. Победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама. Группа Ay Yola выступила на международном конкурсе в качестве послов наряду с Димой Биланом и Клавой Кокой.

После удачного выступления в Москве группа Ay Yola отправляется в большое турне по России. В маршруте 22 города страны, завершится тур 5 декабря большим концертом в Уфе. В эфире федеральных радиостанций музыканты разыграют книги «Урал-батыр», изданные Башкирским книжным издательством «Китап» имени Зайнаб Биишевой.