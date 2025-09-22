Песня группы Ay Yola вошла в число «золотых песен» России

Песня Homay башкирской группы Ay Yola вошла в число «золотых песен» России и прозвучала в составе попурри на сцене закрытия «Интервидения-2025». Музыкальный конкурс был организован Международной организацией радиовещания и телевидения еще в советское время.
В 2025 году по указу президента России он возродился и прошел в Москве. В нём приняли участие представители порядка 20 стран мира. Победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама. Группа Ay Yola выступила на международном конкурсе в качестве послов наряду с Димой Биланом и Клавой Кокой.
После удачного выступления в Москве группа Ay Yola отправляется в большое турне по России. В маршруте 22 города страны, завершится тур 5 декабря большим концертом в Уфе. В эфире федеральных радиостанций музыканты разыграют книги «Урал-батыр», изданные Башкирским книжным издательством «Китап» имени Зайнаб Биишевой.
Перед выездом солист группы Ay Yola, народный артист Башкортостана Ринат Рамазанов посетил магазин издательства и приобрел 10 экземпляров подарочного издания. По официальным данным, интерес к республике, особенно к местам, где снимался клип на песню «Хомай», вырос почти в три раза, продажи башкирского народного эпоса «Урал-батыр» выросли почти в 30 раз.