Группа Ay Yola завершила свой первый тур концертом в Уфе

Распроданные билеты, погружение в эпос и взаимные признания в любви. Группа Ay Yola выступила в родной Уфе. Этим концертом коллектив завершил свой первый тур, объехав десятки городов. Композиция «Хомай» на этой неделе была признана главным треком года. А недавно группа выпустила совместную песню с певицей Алсу «Ай, былбылым». И у артистов ещё масса сюрпризов для слушателей. О предстоящих релизах, мечтах и будущем коллектива, ставшего ярким музыкальным открытием года, – в нашем сюжете.

Её ждали не только в Уфе. «Хомай» облетела всю страну и вырвалась за её пределы. И миллионы поклонников группы, не понимая того сами, ринулись искать ответ на главный вопрос песни.

Более 20 городов группа объездила с программой, ставшей музыкальным воплощением эпоса. Своё первое турне артисты заканчивают солдаутом в родной Уфе. 9 месяцев плотного графика, состоящего из выступлений и телеэфиров. Параллельно группа работала над созданием своего первого альбома. Планы на будущее уже есть. Артисты приоткрыли завесу тайны: чего ждать дальше?