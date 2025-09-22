ФК «Уфа» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

Футбольный клуб «Уфа» провел выездную встречу против тульского «Арсенала» в 11-м туре Первой лиги. На 37-й минуте защитник хозяев Алексей Бердников срезал мяч в собственные ворота, выведя уфимцев вперед. После перерыва инициатива перешла к тулякам — на 71-й минуте Эдарлин Рейес восстановил равновесие, но уже через две минуты полузащитник «Уфы» Залимхан Юсупов снова вывел вперед башкирскую команду.