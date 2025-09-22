В Башкирии прошёл первый трейл-забег от «Лиги героев»

В парке «Патриот» им. Максима Серафимова состоялся первый в республике трейл-забег от «Лиги героев». На старт вышли 300 спортсменов из восьми регионов России. Им нужно было преодолеть препятствия на трассе по пересеченной местности. Участники преодолевали дистанции в 1, 5, 10 и 20 километров.
Отдельным событием стал детский забег. Параллельно с трейловым забегом состоялся Чемпионат Республики по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров. Владимир Старцев из Уфы показал лучший результат и поднялся на высшую ступень пьедестала.