В Башкирии прошёл первый трейл-забег от «Лиги героев»

В парке «Патриот» им. Максима Серафимова состоялся первый в республике трейл-забег от «Лиги героев». На старт вышли 300 спортсменов из восьми регионов России. Им нужно было преодолеть препятствия на трассе по пересеченной местности. Участники преодолевали дистанции в 1, 5, 10 и 20 километров.