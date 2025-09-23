Группа Ay Yola отправляется в большое турне по России

Перед выездом солист группы Ay Yola, народный артист Башкортостана Ринат Рамазанов посетил магазин издательства и приобрел 10 экземпляров подарочного издания. По официальным данным, интерес к республике, особенно к местам, где снимался клип на песню «Хомай», вырос почти в три раза, продажи башкирского народного эпоса «Урал-батыр» выросли почти в 30 раз.