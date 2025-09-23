Башкирия готовится к резкой смене погоды

С 25 сентября на территорию республики начнет поступать арктический воздух, который принесет с собой резкое понижение температуры.

По прогнозам Башгидрометцентра, ночью столбики термометров опустятся с +8, +13°C до +1, +6°C. Местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -5°C. Днем потеплеет лишь до +5, +10°C, что значительно ниже текущих значений +11, +16°C.

В большинстве районов ожидаются дожди разной интенсивности. С 28 по 30 сентября в северных и горных частях республики осадки могут перейти в мокрый снег.