Резкое потепление порадует жителей Башкирии

Башгидрометцентр представил прогноз погоды в Башкирии на 14 и 15 ноября.

По данным синоптиков, сегодня, 14 ноября, в северных районах республики прогнозируется небольшой дождь. Ветер будет умеренным, южного направления. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5°С, при прояснениях возможны заморозки до -5°С. Днем столбики термометров поднимутся до +4, +9°С.