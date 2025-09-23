Жителей Башкирии предупреждают о резком понижении температуры

Жителей Башкортостана после непривычно теплых дней ждёт резкая смена погодных условий. По данным синоптиков Башгидромета, с 25 сентября на территорию республики начнет поступать арктический воздух, который принесет с собой резкое понижение температуры.
Ночью столбики термометров опустятся до +1°...+6°. Местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0°...-5°. Днем потеплеет лишь до +5°...+10°, что значительно холоднее текущих значений. В большинстве районов пройдут дожди.
С 28 по 30 сентября в северных и горных районах осадки могут переходить в мокрый снег. Среднесуточная температура будет стабильно ниже +8°. Это означает окончательное вступление в осенний период.