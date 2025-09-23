Жителей Башкирии предупреждают о резком понижении температуры

Жителей Башкортостана после непривычно теплых дней ждёт резкая смена погодных условий. По данным синоптиков Башгидромета, с 25 сентября на территорию республики начнет поступать арктический воздух, который принесет с собой резкое понижение температуры.

Ночью столбики термометров опустятся до +1°...+6°. Местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0°...-5°. Днем потеплеет лишь до +5°...+10°, что значительно холоднее текущих значений. В большинстве районов пройдут дожди.