В Башкирии стартовал зональный этап «Летних шаймуратовских игр»

В районах и городах республики стартовал зональный этап «Летних шаймуратовских игр». Один из таких прошел на базе уфимского Башкирского лицея № 2 имени Гали Ибрагимова. Площадка собрала представителей трех десятков образовательных учреждений, находящихся в столичной агломерации. Ученики шаймуратовских классов демонстрировали физическую подготовку, соревновались в быстроте и меткости.

Мероприятие проводится в целях патриотического воспитания. За выступлениями юных шаймуратовцев внимательно наблюдали и бойцы, участвовавшие в спецоперации. Отметим, что шаймуратовские классы начали создавать в школах с 2020 года по инициативе Радия Хабирова. Сегодня их почти 300, в движении участвуют более 6 тысяч школьников.