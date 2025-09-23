В Уфе прошли соревнования по футболу «Дворовая лига – кожаный мяч» на призы депутата Павла Васильева. В турнире принимали участие ребята, которые не занимаются в спортшколе, зато любят гонять мяч на улице. Этот турнир ежегодный. За победу боролись команды со всех районов Уфы.

На первом этапе состязались около 100 коллективов в возрастных группах 9-10 лет и 11-12 лет. Сначала сильнейших выявляли среди команд районов города. Далее 14 коллективов боролись за путевку в финал турнира, куда попали 8 сильнейших команд. В младшей возрастной группе первое место заняли футболисты Дёмского района. В старшей группе победила команда Кировского района. Также наградами были удостоены самые эффективные игроки.