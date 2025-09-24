Глава Башкирии сообщил об атаке беспилотников на завод в Салавате

Предприятие «Газпром нефтехим Салават» вновь подверглось атаке беспилотников. О произошедшем в своих соцсетях сообщил Радий Хабиров.

В настоящее время на месте работают все экстренные службы, которые принимают меры по ликвидации пожара. Специалисты оценивают уровень нанесенного ущерба.

Напомним, 18 сентября это же предприятие уже атаковали два беспилотника. Тогда их удалось нейтрализовать благодаря сработавшим системам пассивной и активной защиты, а охрана завода открывала огонь на поражение.