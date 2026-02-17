Боец из Башкирии: «Беспилотники – мощный инструмент победы»

Командир отделения БПЛА из Янаульского района не только защищает Родину, но и готовит новых бойцов. О земляке, который сегодня стоит на страже рубежей страны, рассказал глава администрации Салават Гильмиев.

Судьбоносное решение он принял еще в 2020 году. Во время срочной службы подписал контракт и остался в армии. Со временем старший снайпер дорос до командира отделения БПЛА.

Набравшись боевого опыта и необходимых навыков, «Шах» активно участвовал в обучении личного состава на учебных полигонах Московской области, передавая знания тем, кто только встает на путь защитника Родины.

Сегодня боец выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Его мужество и профессионализм отмечены медалями «За воинскую доблесть» 1 и 2 степени.

Беспилотники — важнейшее звено в наших операциях. Это не просто техника, а мощный инструмент достижения успеха. Мы развиваем новые модели БПЛА и оттачиваем навыки, чтобы добиться победы. позывной «Шах»

С каждым днем «Шах» не только оттачивает собственное мастерство, но и становится наставником для молодых бойцов. Личным примером он вдохновляет их на подвиги и служение стране.

