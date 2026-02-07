В УУНиТ на дне открытых дверей рассказали о беспилотниках

Не только рассказали о беспилотниках, но и продемонстрировали их в деле. Студенческое конструкторское бюро «Дрон Тех» организовало встречу со школьниками. День открытых дверей прошёл в стенах Уфимского университета науки и технологий.
Пришли не только выпускники школ, но и колледжей, которые в дальнейшем хотят продолжить обучение в вузе. Ребятам, в частности, рассказали о направлениях и специальностях института электротехнического инжиниринга УУНиТ.
Начиная с первого курса, студенты могут участвовать в проектировании и создании БПЛА. Это направление очень перспективное, говорят преподаватели. В вузе реализуется национальный проект – «Кадры для беспилотных авиационных систем». В рамках этого в университете для студентов организуют программы дополнительного образования. Также совместно с военным учебным центром институт электротехнического инжиниринга готовит кадровых офицеров.