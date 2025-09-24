В Уфе полиция задержала бывших супругов с 6 кг мефедрона

Сотрудники полиции в одном из парков Уфы заметили подозрительную пару, выходящую из лесополосы. У мужчины, который явно пытался скрыться от правоохранителей, руки были испачканы землей. При осмотре места происшествия и автомобиля, к которому он и его спутница подошли, стражи порядка нашли несколько свёртков с неизвестным веществом.

Как сообщили в МВД по РБ, задержанными оказались бывшие супруги — 45-летняя женщина и 39-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался, что приобрел наркотические средства через мессенджер для последующего сбыта. В ходе обысков в их машинах, квартирах и гараже были найдены запрещенные вещества, упаковочные материалы, электронные весы, банковские карты и мобильные телефоны.

Изъятые наркотики направили на экспертизу, которая подтвердила, что это мефедрон. Общая масса составила более 6 кг.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.